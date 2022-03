Regen-Premiere im März – Sind dir auch die nassen Strassen aufgefallen heute Morgen?

Seit mehreren Wochen herrscht in der Schweiz prächtiges Wetter mit viel Sonnenschein . Niederschläge wurden zuletzt nur im Süden gemeldet. Am frühen Montagmorgen jedoch gab es nun auf der Alpennordseite die ersten Niederschläge seit Ende Februar.

Am meisten Niederschlag gab es in der Romandie. In Genf wurden sechs Milliliter Niederschlag gemessen, in Lausanne waren es noch drei Milliliter. Aber auch in der Deutschschweiz dürfte es verbreitet immerhin für feuchte Strassen gereicht haben. Ganz ohne Niederschlag hingegen musste die Ostschweiz auskommen.