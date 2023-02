Sind dynamische Preise fürs Skiabo eine Abzockerei? Der Live-Talk

Wie viel Geld haben die Jungfraubahnen in dieser Saison für Kunstschnee ausgegeben?

Urs Kessler: Die technische Beschneiung ist eine wichtige Grundlage. Wir brauchen heutzutage aber auch viel weniger Schnee für die Skigebiete. Wir haben enorme technische Fortschritte gemacht bei der Beschneiung. Im Vergleich zu vor zehn Jahren ist der Energieverbrauch noch halb so gross. Wenn ich sehe, was das Team geleistet hat, zum Teil auch mit Handarbeit, war es eine enorme Leistung, dass man bei uns gut skifahren konnte in der Jungfrau-Region. Es war ein herausfordernder Start, aber immer noch der viertbeste überhaupt für uns. Entscheidend wird jetzt aber der Februar und die Wochenenden mit guten Schneeverhältnissen.