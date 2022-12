Onlyfans-Model verliert Job bei Gardaland wegen sexy Fotos

Weils sie bei Gardaland umgerechnet nur knapp 930 Franken verdiente, habe sie sich nach einem Nebenverdienst umgesehen – und diesen in der Website Onlyfans gefunden, so die Italienerin.

Illaria Rimoldi ist 25 Jahre alt und studiert Möbeldesign im italienischen Monza. Um Leben und Studium finanzieren zu können, arbeitete sie zwei Saisons lang im Vergnügungspark Gardaland in Castelnuovo del Garda. Hier war sie für die Steuerung gewisser Attraktionen sowie Besucherempfang zuständig. Geld war für die junge Frau Mangelware, wie der «Corriere del Veneto» berichtet.

«Mein Lohn lag bei etwa 1000 Euro (knapp 990 Franken)», so die 25-Jährige, «und ich brauchte ein zusätzliches Einkommen. Mit Miete, Auto, Einkäufen und Rechnungen kam ich kaum über die Runden.» Illaria fand die Lösung in der Seite Onlyfans , wo Userinnen und User erotische Inhalte im Austausch für eine Abo-Gebühr anschauen können.

Inhalte stiessen auf grosses Interesse

«Ich veröffentliche keine Nacktfotos, ich teile nur Bilder von mir in sexy Dessous. Es kostet zehn Dollar (etwa 9.40 Franken) pro Monat, um meinen Kanal zu abonnieren». Ihre Inhalte stiessen auf deutlich mehr Interesse als erwartet: «Im ersten Monat verdiente ich 600 Euro (gut 590 Franken), aber dann stieg die Zahl der Leute, die mir folgten, und im November verdiente ich bereits 5000 Euro (knapp 4940 Franken)».

«Kann meine Freizeit gestalten, wie ich möchte»

«Ich entgegnete, dass ich meine Freizeit gestalten könne, wie ich will – und das sie mir ja mehr Lohn geben könnten, damit ich mit nur einem Job auskomme», so die 25-Jährige, wie der «Corriere del Veneto» schreibt. Natürlich sei die Parkleitung nicht darauf eingegangen. Illaria wurde zwar nicht freigestellt, jedoch sei seit dem Gespräch jeder Vorwand genutzt worden, um sie in Schwierigkeiten zu bringen. «Zum Beispiel wurde meine Arbeitszeit plötzlich fast halbiert», erinnert sie sich.