Marken-Influencer statt Sportler - Sind Federers Matches nur noch ein Schaulaufen für On?

Der Roger Pro

Der Roger Pro ist Federers erster eigener Tennisschuh. Erstmals trug er ihn im Frühling in Katar an den Doha Open. In Paris trägt er zwar dasselbe Modell, aber jetzt in der Variante für Sandbeläge. Ob und wann es das Modell zu kaufen gibt, ist noch nicht bekannt. Zum Rummel um den Schuh sagt eine Sprecherin von On: «Es freut uns, wenn den Leuten auffällt, dass Roger Federer mit On spielt. The Roger Pro ist der erste Schuh, den Roger Federer zusammen mit Ons Innovationsteam von Grund auf mitentwickelt hat und der genau nach seinen Bedürfnissen konstruiert wurde. Darin stecken viele Stunden Arbeit. Es ist verständlich, wenn er stolz darauf ist.»