Politische Unruhen: Sind Ferien in Sri Lanka noch sicher? – Reisende aus der Schweiz zögern

Die Lage in Sri Lanka hat sich verschärft: Der Präsident ist zurückgetreten und es fehlt an Lebensmitteln und Medikamenten. So reagieren Reisende aus der Schweiz auf die Unruhen.

1 / 8 Demonstrantinnen und Demonstranten haben am 10. Juli den Präsidentenpalast in Sri Lanka gestürmt. AFP Sie protestieren so unter anderem gegen den Mangel an Treibstoff, Lebensmittel und Medikamente. AFP Dieses Foto zeigt den besetzten Swimmingpool in der Residenz des Präsidenten Gotabaya Rajapaksa. REUTERS

Sri Lanka gilt als traumhafte Feri­endestination: Die Insel im Indischen Ozean bietet riesige Strände, eine spannende Tierwelt und interessante Berglandschaften. Doch im Land mangelt es an Treibstoff, Lebensmitteln und Medikamenten. Zudem haben zehntausende Menschen den Amtssitz des Präsidenten gestürmt.

Das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten (EDA) beschreibt die soziale und politische Lage (siehe Box) als sehr angespannt: Es komme regelmässig zu Demonstrationen, Streiks, Strassenblockaden und teils auch zu gewaltsamen Ausschreitungen. Von Reisen nach Sri Lanka rät das EDA allerdings nicht ab.

Sri Lankas Präsident tritt ab

Wie reagieren Schweizerinnen und Schweizer, die Ferien in Sri Lanka gebucht haben oder bereits im Land unterwegs sind, auf die politischen Unruhen? 20 Minuten hat bei Reiseveranstaltern nachgefragt.

Colombo sollte man meiden

Reisen nach Sri Lanka bietet zum Beispiel der Thuner Reiseveranstalter Geo Tours an. «Wer schon gebucht hat, können wir beruhigen», sagt Geschäftsführer und Inhaber Paul Gosteli. Er spüre zwar eine «gewisse Unsicherheit» bei der Kundschaft, Annullationen gebe es aber keine und Ferien seien weiterhin möglich.

Die Ressourcenknappheit im Land sei zwar real, die Touristinnen und Touristen spürten davon aber wenig. Gosteli empfiehlt, die Hauptstadt Colombo zu meiden. Wer seine Sri-Lanka-Ferien individuell buche, sollte vorsichtig sein und die Lage genau beobachten. Ein Reisebüro nehme einem diese Arbeit ab, sagt Gosteli.

Hotelplan sagt auf Anfrage, dass seine Kundschaft mehrheitlich nicht in Colombo unterwegs sei. Und wer sich bereits in Sri Lanka befinde, sei von den Protesten nicht betroffen. Die Mehrheit der Kundinnen und Kunden, die in den nächsten Wochen eine Reise nach Sri Lanka geplant haben, werde diese wie geplant antreten.

Afrika statt Sri Lanka?

Geo Tours arbeite in Sri Lanka mit dem privaten Guesthouse «Rico Shadow» zusammen. Dieses sei so organisiert, dass es sich fast komplett selbst versorgen könne. Der Partner von Geo Tours biete zudem Touren in Sri Lanka an, wobei die Reisenden sicher und in einem geschützten Rahmen unterwegs seien.

Die Nachfrage nach Sri-Lanka-Reisen habe durch das Coronavirus allerdings einen starken Dämpfer erlitten und erhole sich nur langsam wieder, sagt der Chef von Geo Tours im Gespräch mit der Redaktion. Im Gegensatz dazu habe die Nachfrage nach Reisen in Afrika bereits wieder stark angezogen, so Gosteli.

Kundschaft zögert

Auch «Travel Worldwide» bietet Ferien in Sri Lanka an. Die Zürcher Firma sagt, dass es nicht ausgeschlossen sei, dass das Land den Ausnahmezustand ausrufe oder eine Ausgangssperre verhänge. Die Kundschaft warte darum nun ab und beobachte die Lage. Das Buchungsverhalten sei dementsprechend zurückhaltend.

Annullationen und Umbuchungen habe es keine gegeben. Im Gegenteil: In den nächsten Wochen treten mehrere Kundinnen und Kunden ihre Sri-Lanka-Ferien an. Denn Reisen in das Land seien ohne grössere Einschränkungen möglich. Wer trotzdem zweifelt, finde in Indien, Costa Rica und Südost-Asien guten Ersatz.

Ersatz ist schwierig zu finden

Globetrotter sagt auf Anfrage, dass man in ständigem Austausch mit seinen Partnern vor Ort sei. Touristische Reisen nach Sri Lanka seien noch sicher. Die Nachfrage nach Sri-Lanka-Reisen sei aber aktuell eher klein und es gebe nur wenige Buchungen. Umbuchungen und Annullationen gebe es allerdings auch keine.