Diese Aussage hat dem britischen Premier jetzt einige Unannehmlichkeiten eingebracht – auch wenn mehrere Sitzungs-Teilnehmer berichteten, dass das als Scherz gemeint war und Boris noch während der Sitzung gebeten habe, seinen Kommentar «aus dem kollektiven Gedächtnis zu löschen». Ein frommer Wunsch, wie sich zeigte: Obwohl das Meeting privat war, landete das Zitat in grossen Buchstaben in den britischen Boulevardblättern und löste eine Debatte aus.

«Besser bei Beschaffung helfen, als Kapitalismus zu applaudieren»

Wissenschaftler und Gesundheitsvertreter kritisierten dabei, dass reiche Länder inklusive Grossbritannien Milliarden Impfdosen an sich gerissen hätten, wohingegen ärmere Länder noch bis 2024 warten müssten, bis ihre Bevölkerung geimpft werden könne. Zudem weigerten sie sich, Lizenzrechte aufzugeben, die es Entwicklungsländern erlauben würde, Impfstoffe leichter selbst herzustellen. «Die Regierung sollte Ländern in der Not bei der Impfstoffbeschaffung lieber helfen, als dem Kapitalismus zu applaudieren», hiess es etwa. Oder: «Wer stellt sicher, dass grosse Teile der Weltbevölkerung keinen Zugang zu einem sicheren Vakzin hat? Kapitalismus und Gier.»