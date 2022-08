Neue Hinweise: Sind Infizierte symptomfrei ansteckend? Ruf nach Affenpocken-Impfung wird lauter

Die Vereinigten Staaten haben wegen der Ausbreitung der Affenpocken den Gesundheitsnotstand ausgerufen. Mit dem Schritt vom Donnerstag (Ortszeit) soll es der Regierung in Washington ermöglicht werden, besser auf den Ausbruch zu reagieren. Bisher haben sich mehr als 6600 Amerikaner mit dem Virus infiziert.



Die Ankündigung wird Bundesmittel für die Bekämpfung des Virus freisetzen, das Fieber, Körperschmerzen, Schüttelfrost, Müdigkeit und Beulen auf der Haut verursachen kann. Zuvor war Kritik an der Regierung von Präsident Joe Biden laut geworden, weil der Impfstoff gegen Affenpocken nicht ausreichend zur Verfügung steht. Besonders Kliniken in Grossstädten wie New York und San Francisco meldeten, sie hätten nicht genügend Vakzine erhalten, um alle Impfwilligen zu versorgen.



Das Weisse Haus teilte mit, es habe mehr als 1,1 Millionen Impfdosen zur Verfügung gestellt und geholfen, 80’000 Tests pro Woche zu ermöglichen. Das Affenpockenvirus verbreitet sich durch längeren und engen Hautkontakt sowie durch gemeinsame Nutzung von Bettwäsche, Handtüchern und Kleidung. Erkrankt sind bisher vor allem Männer, die Sex mit Männern haben. Die Gesundheitsbehörden betonten jedoch, dass das Virus jeden infizieren könne. (DPA)