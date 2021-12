British Fashion Awards, Premieren und Galas – Sind Influencer die neuen VIPs?

1 / 3 Influencerinnen wie @lizkaeber, @anajohnson, @mrsbella und @kisu waren bei den « British Fashion Awards » dabei. Instagram/ @lizkaeber Influencer und Influencerinnen sowie Prominente s ammelten bei der « Ein Herz für Kinder »- Spendengala mehr als 27 Millionen Euro ein. Instagram/ @einherzfuerkinder Letzten Sonntag waren mehrere Influencerinnen und Influencer Gäste bei der «Harry Potter und das verwunschene Kind»-Theaterpremiere in Hamburg. Instagram/ @carmushka

Darum gehts Bei der « Harry Potter das verwunschene Kind»- Theaterpremiere, der « Ein Herz für Kinder »- Spendengala und d en « British Fashion Awards » waren nicht nur Promi nente i m Fokus der Fotografen und Fotografinnen .

Immer mehr Influ e ncerinnen und Influencer werden zu wichtigen Anlässe n eingelade n.

Auch i n den letzten Tagen konnten Influencerinnen und Influencer auf de m roten Teppich en gesehen werden.

In den letzten Jahren sind Influencerinnen und Influencer überall zu sehen. Nicht nur Promis sind zu Anlässen eingeladen , sonder n immer mehr au ch Influencerinnen und Influencer. Dieses Jahr waren sie an Modeshows, Awards , Events und Premieren geladen. Die Social-Media-Prominenz ist immer mehr an diesen exklusive n Events zu sehen. Sind Influencer und Influencerinnen die neue n VIP-Gäste?

Bereits bei der diesjährigen Met-Gala wurden einige Influencerinnen und Influencer gesichtet und sogar die Youtuberin Emma Chamberlain übernahm die Interviews auf dem roten Teppich für das Vogue Magazin. 20 Minuten berichtete.

Die «Harry Potter und das verwunschene Kind»-Theaterpremiere

Nach langer Wartezeit fand am vergangenen Sonntag die Premiere von «Harry Potter» im Mehr!-Theater in Hamburg statt. Die Premiere wurde wegen de r C ovid19 -Vorschriften mehrmals verschoben. Endlich konnte es aber a n diesem Wochenende stattfinden . Unter den Besuchern und Besucherinnen der Premiere waren Promi nente wie der Sänger Alexander Klaws und die Schauspieler Sky du Mont, Bettina Zimmermann und Wayne Carpendale dabei. So , wie auch schon bei de r neuesten Filmpremiere zu «House of Gucci» , sind aber nicht nur prominente Gäste dieses Jahr dabei, sondern auch Influencerinnen und Influencer. Die Mode-Influencerin Carmen Kroll postet mehrere Stories von de m Abend auf i hre m Instagram-Account . Auch die I nfluencerinnen @janariva und @kisu sind auf den Bilder n zu erkennen. Beide posteten Bilder vo n sich . @carmushka erreichte mit ihrem Post über 62 ‘000 Likes innerhalb von weniger als 24 Stunden.

Die «British Fashion Awards»

Vor einer Woche fand en auch die «British Fashion Awards» in der Royal Albert Hall in London statt. An dieser Preisverleihung werden jährlich die besten Designerinnen, Designer, Models und Talente der Modebranche ausgezeichnet. Aber nicht nur. Dieses Event ist auch eine Spendenaktion für die « BFC's Education Foundation» , des British Fashion Councils, um Nachwuchstalente zu fördern. Der Haupt s ponsor dieses Jahres ist TikTok. Auf dem r oten Teppich strahlten Promis w ie Maye Musk, Nick Jonas und Priyank Chopra, Dua Lipa, Demi Moore, Lily Allen, Winnie Harlow, Adriana Lima und noch viele andere. Zudem waren Creators wie @lizkaeber, @anajohnson, @mrsbella und @kisu auch dabei.

«Ein Herz für Kinder»

Letzten Samstag fand ausserdem die Spendengala « Ein Herz für Kinder » in Berlin statt. Promis sammelten mehr als 27 Millionen Euro ein. Über 90 Stars waren an diesem erfolgreichen Event dabei. Doch a u ch Gen - Z - Influencer und -Influencerinnen wurden dieses Jahr eingeladen. Auf der «Ein Herz für Kinder»-Instagram-Seite sind die Musik-Influencer @romanlochmann und @heikolochmann auf den Bilder n zu erkennen. Auch Influencer und Aktivist @riccardosimonetti, aber auch viel e andere Influencerinnen und Influencer waren bei der diesjährigen Gala dabei.

