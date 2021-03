Wie die Social-Media-Plattform mitteilt, soll die neue Funktion besonders «in Zeiten von Corona neue Möglichkeiten des Austauschs und gemeinsamer Erlebnisse für alle erschliessen». So könne es in «Live Rooms» zu spontanen Jam Sessions oder Formaten wie Talkshows, Q&As oder Panels kommen. Nach einer solchen Session kann die Live-Show ausserdem abgespeichert und als IGTV auch im Nachhinein noch angesehen werden.

Der Clubhouse-Hype

Dass Livestreams in Zeiten von Corona besonders beliebt sind, hat bereits die Popularität der neuen App Clubhouse gezeigt. So ist es nicht überraschend, dass andere Plattformen wie beispielsweise Instagram, aber auch Facebook oder Twitter nachziehen. Alle diese Unternehmen haben angekündigt, an einer Clubhouse-ähnlichen Funktion zu arbeiten oder haben eine solche bereits veröffentlicht.

Diese Woche ausgerollt

Da aber bei der App Clubhouse immer wieder Bedenken geäussert wurden, was die Sicherheit der Plattform angeht, will Instagram diese Sorgen direkt im Voraus beschwichtigen. So heisst es von Seiten des Unternehmens: «Die Sicherheit der Instagram-Community ist auch bei Live Rooms unsere oberste Priorität. Beispielsweise können geblockte Nutzerinnen und Nutzer der Live-Session nicht beitreten, auch wenn nur einer der Gäste die Person geblockt hat. Auch Gäste, die zuvor die Community Guidelines in Live missachtet haben, können den Rooms nicht beitreten.»