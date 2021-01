So unterschiedlich haben die beiden die letzten Tage des alten Jahres verbracht.

Die Liebesgeschichte von Kim Kardashian (40) und Kanye West (43) hat 2012 in Los Angeles begonnen. Die beiden Super-Celebs haben eine unglaubliche Reichweite aufgebaut und vier Kinder bekommen. Nun häufen sich allerdings die Trennungsgerüchte und sie werden seit dem Sommer immer lauter.

Hier sind fünf Gründe, warum an diesen wirklich etwas dran sein könnte:

Der letzte gemeinsame Auftritt ist über zwei Monate her

An Kims Geburtstagsfeier Ende Oktober sah man das Ehepaar zum letzten Mal in der Öffentlichkeit. Damals zeigte sich Kim begeistert vom Geburtstagsgeschenk ihres Ehemanns: Ein Hologramm ihres verstorbenen Vaters. Unter anderem gratulierte der Holo-Papi seiner Tochter dazu, den genialsten Mann der Welt geheiratet zu haben.

Kanyes fragwürdige US-Präsidentschaftskandidatur

Schon seine erste Wahlkampfrede in South Carolina im Juli sorgte für Aufregen: Ein emotionaler Kanye enthüllte, dass er und Kim bei der Schwangerschaft von North (7) eine Abtreibung in Betracht gezogen hatten. Mit Tränen in den Augen sagte er: «Ich hätte meine Tochter fast umgebracht.»