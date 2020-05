BAG nimmt Stellung

Studie aus China bestätigte BAG-Koch

Deutsche Forscher haben dem BAG widersprochen: Kinder könnten das Virus genauso übertragen wie Erwachsene. Eine Studie aus China bestätigt jedoch die Aussagen von Daniel Koch.

«Von Kindern geht keine Gefahr aus» und Grosseltern könnten gefahrlos ihre Enkel umarmen. Es war eine überraschende Kehrtwende, die der BAG-Experte Daniel Koch diese Woche hinlegte. Denn zuvor wies Koch stets dazu an, keinen Kontakt zwischen Grosseltern und Enkeln zuzulassen.

Studie: Social Distancing reicht

Eine deutsche Studie drohte dem Plan von Daniel Koch, die Schulen am 11. Mai wieder zu öffnen, eine Strich durch die Rechnung zu machen. Denn die Ergebnisse der Untersuchung des deutschen Virologen Christian Drosten zeigen laut der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» «keinen signifikanten Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen».

BAG: Risiko steigt ab 10. Altersjahr

D as BAG hält an seiner Umarm-Erlaubnis fest . Sprecherin Katrin Holenstein sagte am Donnerstag zu 20 Minuten : «Wir haben seitens BAG schon festgehalten, dass ein Kind mit Symptomen auch übertragen kann.» Trotzdem seien Kinder seltener infiziert und hätten wesentlich weniger Symptome (husten, niesen, laufende Nase), «so dass sie auch viel weniger übertragen».