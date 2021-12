Sind Kratzer in der Pfanne gesundheitsschädlich?

Pfanne neu beschichten lassen

Ein Wechsel steht jedoch an, wenn dein Bratgut an der Pfanne anhaftet oder sich grössere Stücke der Antihaftbeschichtung lösen. Auch d as muss aber nicht das Ende deiner Lieblingspfanne bedeuten, denn manche Unternehmen bieten Nachbeschichtungen von Pfannen an. Laut zweien von ihnen, ITN und myOlav, kann man Pfannenbeschichtungen unbegrenzt immer wieder wiederholen – auch der Umwelt zuliebe.