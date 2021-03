Dies kommt ganz auf die Branche an. Zum Beispiel in handwerklichen Berufen konnten Lernende unter Einhaltung der BAG Schutzmassnahmen weiterhin ihre betriebliche Ausbildung absolvieren. In den kaufmännischen Berufen hingegen sind viele Lernende im Homeoffice. Dadurch leidet vermutlich die betriebliche Ausbildung. Lernende und ihre betriebliche Ausbildung in der Gastronomie- und Hotelleriebranche sind stark von der Pandemie betroffen. In diesen Branchen wird es aufgrund der aktuellen Lage schwierig sein, nach der Lehre eine Festanstellung zu finden.