Verdächtiger Ring: Sind Lily James und Michael Shuman verlobt?

Michael Shuman (36) ist Bassist der Band Queens of the Stone Age.

Haben sich Lily James (33) und Michael Shuman (36) verlobt? Gut möglich, denn die «Pam & Tommy»-Darstellerin und der Musiker wurden am Sonntag am Glastonbury Musikfestival in Somerset gesichtet. Besonders auffällig: Auf Paparazzi-Bildern, die der «Daily Mail» vorliegen, ist an der linken Hand der 36-Jährigen ein funkelnder Ring zu erkennen. Seither brodelt es in der Gerüchteküche.