Sind Matthew McConaughey und Woody Harrelson Halbbrüder?

Darum gehts Woody Harrelson (61 ) und Matthew McConaughey (53) sind enge Freunde.

Doch möglicherweise sind sie mehr als das, wie beide öffentlich spekulieren.

So soll McConaugheys Mutter Woodys Vater «gekannt» haben – möglicherweise im biblischen Sinn.

Klar ist: Die beiden Stars rühren derzeit die Werbetrommel für Comedy-Serie «Brother From Another Mother» über ihre lange Freundschaft.

Zwei Hollywood-Stars heizen die Gerüchteküche an – und zwar in einer eigenen Familienangelegenheit: Matthew McConaughey und Woody Harrelson, die sich auf manchen Fotos sehr ähnlich sehen, spekulieren derzeit öffentlich über eine mögliche Verwandtschaft. Sind sie Halbbrüder oder nur gute Freunde, die auch gemeinsam vor der Kamera stehen?

«Wir wollen uns testen», sagte Harrelson bei einem TV-Auftritt in der US-Show von Moderator Stephen Colbert am Dienstag. Damit bestätigte der 61-Jährige eine Vermutung, die zuvor bereits McConaughey (53) in einer Radiosendung geäussert hatte: Die Stars spekulieren beide über eine mögliche – und folgenreiche – Affäre von McConaugheys Mutter mit Harrelsons Vater.

Matthews Mutter nährt Spekulationen

«In Griechenland vor ein paar Jahren sitzen wir zusammen und reden darüber, wie nahe wir uns stehen und über unsere Familien», hatte McConaughey in der Radiosendung Mitte April erzählt. Seine Mutter sei damals auch dabei gewesen und habe zu Harrelson gesagt: «Woody, ich kannte Deinen Vater.» Dabei habe sie das Wort «kannte» seltsam betont. Das sei allen in der Runde aufgefallen.

Er und Harrelson hätten daraufhin nachgerechnet, erzählte McConaughey weiter. Eine Affäre sei demnach zumindest theoretisch möglich gewesen. Im sogenannten biblischen Sinn wird «kennen» oft als «Sex haben» verstanden.

Woodys Vater war Auftragskiller

Woody Harrelsons 1938 geborener Vater Charles Harrelson aus Lovelady in Texas war unter anderem Verkäufer von Enzyklopädien und professioneller Glücksspieler. Er wurde ab insgesamt dreimal wegen Mord verurteilt, teils aber bald wieder freigesprochen. Harrelson senior war offenbar auch ein Frauenheld – er war in seinem Leben viermal verheiratet. Was zwischen ihm und McConaugheys Mutter geschah, wird man ihn allerdings nicht mehr fragen können – er starb 2007 im Gefängnis an einem Herzinfarkt.

Die beiden Stars Harrelson und McConaughey feiern ihre Männerfreundschaft öffentlich als «Bromance». Doch ob es ihnen mit den Spekulationen ernst ist und sie konkrete Pläne für einen DNA-Test haben, blieb offen. Derzeit bewerben sie ihre neue Comedy-Serie «Brother From Another Mother» für AppleTV+, in der es um ihre jahrzehntelange Freundschaft geht, schrieb der Sender CNN am Donnerstag. Unter anderem als Ermittler-Duo in der Serie «True Detective» hatten die beiden Charakter-Schauspieler bereits gemeinsam vor der Kamera gestanden.

