Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi teilen gemeinsame Selfies

Grund dafür sind zwei neue Selfies, die die Schauspielerin am Wochenende in ihrer Insta-Story geteilt hat.

Die beiden scheinen seither öfters Zeit miteinander zu verbringen, denn am Wochenende hat Millie zwei neue Selfies mit dem jungen Bongiovi in ihrer Story geteilt.

Damals wurden die Schauspielerin und der Sohn von Jon Bon Jovi (59) händchenhaltend in New York gesichtet.

«Stranger Things»-Darstellerin Millie Bobby Brown geniesst gerade ihren Sommer. Das zeigt sie regelmässig auf Instagram. Am Wochenende hat die 17-Jährige erneut einige Schnappschüsse in ihrer Story geteilt – und dabei meist an ihrer Seite: Jake Bongiovi. Das heizt die Gerüchteküche weiter an, ob zwischen den beiden wohl mehr ist als nur gute Freundschaft.