Katar 2022: Nati-Materialwart Roger Kaspar packt aus

Ich würde schätzen rund 110 Kisten und Gepäckstücke an Trainingsmaterial und Ausrüstung. Dazu kommen dann noch die privaten Koffer. Alles in allem dürften es knapp fünf Tonnen Material sein.

Rechnen Sie doch kurz vor: Was kommt ungefähr an Ausrüstung pro Spieler zusammen?

Für jeden Spieler habe ich zwei Trainingssets mit Werbung und ein Set ohne Werbung. Das, weil die Fifa am Tag vor dem Spiel und am Spieltag selber keine Sponsorenaufdrucke erlaubt. Dann kommen natürlich noch die Matchtrikots dazu, von denen jeder Spieler zwei pro Partie zur Verfügung hat.

Nein, ich handhabe es so wie an der EM. Die Trikots für die Gruppenphase hatte ich bereits dabei, sie mussten aber teilweise noch fertig bedruckt werden. Für ein mögliches Achtelfinal habe ich jeweils Heim- und Auswärtstrikot dabei.

Ich weiss von jedem Spieler, was er braucht und möchte. Das ist auch gut so. Die Spieler sollen sich in der Nati wohlfühlen. Es soll genau gleich sein wie im Club. In den letzten zweieinhalb Jahren ist hier bei der Nati vieles professioneller geworden.