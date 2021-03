1 / 9 Das Enthüllungs-Interview mit Talkshow-Profi Oprah Winfrey (67) scheint für Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) ein grosser Erfolg gewesen zu sein. AFP Auf Twitter gibt es kaum Kritik für die beiden, stattdessen solidarisieren sich die Menschen mit dem Ehepaar. Joe Pugliese/Harpo Productions via PA Media/dpa Umgeben von einer traumhaften Gartenkulisse liessen der Brite und die US-Amerikanerin eine Bombe nach der anderen platzen. Joe Pugliese/Harpo Productions via PA Media/dpa

Darum gehts Das vom britischen Palast gefürchtete Enthüllungs-Interview von Meghan und Harry schlug heftig ein.

Und es scheint, als wäre die Besorgnis der Royal-Familie berechtigt gewesen: Das Gespräch mit Oprah überzeugte die Leute.

Hier gibts die besten Twitter-Reaktionen zum 90-minütigen Royal-Spektakel.

Das Netzt stellt sich hinter Meghan und Harry

Während sich sonst auf Social Media immer viele Meghan-Kritikerinnen und -Kritiker tummeln, fallen die Reaktionen zum Enthüllungs-Interview bisher fast nur positiv aus. Die Menschen solidarisieren sich mit den Sussexes, Herzogin Meghan (39) wird für ihren Mut gelobt, Prinz Harry (36) für sein gutes Herz und Talkshow-Profi Oprah Winfrey (67) für ihre Interview-Skills.

«Meghan, wir sehen dich. Wir hören dich. Wir glauben dir. Und wir sind froh, dass du noch immer hier bist», schreibt eine Twitter-Userin.

Dieser Meghan-Fan-Account meint gar: «Vermutlich eines der besten Interviews der Gegenwart.»

Auch Lady Dianas Erziehung wird auf Twitter gelobt.

Der Palast steht dafür umso schlechter da

Was die Sussexes an Unterstützung bekommen, kriegt die britische Krone an Kritik zu spüren. Ein Twitter-User etwa kritisiert, dass Meghan vom Palast keine Unterstützung bekommen hat, nachdem sie wegen Suizidgedanken um Hilfe gebeten hatte: «Nach dem Interview wissen wir, dass die Royals die schwarze Herzogin aggressiv angegriffen haben und es in Ordnung für sie gewesen wäre, hätte Meghan ihr Leben beendet.»

Insbesondere Schwägerin Kate gerät ins Kreuzfeuer. Sie soll Meghan während den Hochzeitsvorbereitungen zum Weinen gebracht haben. In den Medien wurde es jedoch andersrum erzählt – und niemand in der königlichen Familie klärte den für Meghan schädlichen Irrtum auf.

«Kate wusste, dass die Medien über Meghan lügen … und hat nichts gesagt?!», schreibt eine Userin entsetzt.

«Ich finde es interessant, dass Kate und William ständig über mentale Gesundheit predigen und doch nichts unternommen haben, um Meghan und Harry zu helfen. Extrem heuchlerisch und so traurig», findet diese Userin.

Die Leute sind geschockt über den Rassismus gegen Archie

Besonders entsetzt war das Netz auch über einen rassistischen Kommentar, der ein namentlich nicht genanntes Familienmitglied der britischen Krone damals gegenüber dem ungeborenen Archie gemacht haben soll. So sei die besagte Person besorgt darüber gewesen, wie dunkel Archies Hautton sein wird.

«Die schwarze Gemeinschaft wartet darauf, zu erfahren, wer in der Familie nach der Hautfarbe gefragt hat», so dieser User.

Im Gegensatz zu den Kindern von Herzogin Kate und Prinz William sei Meghans und Harrys Sohn zudem kein Prinzentitel verliehen worden – weswegen man ihm trotz mehrmaligem Bitten seitens der Sussexes auch keinen Personenschutz zur Verfügung stellen wollte.

Mehrere Twitter-Userinnen und -User kritisieren dabei, dass Prinz Andrew, der in einen Sexskandal mit Minderjährigen verwickelt ist, im Gegensatz zu Baby Archie immer noch unter dem Schutz des Palasts steht.

Nach dem Enthüllungs-Interview sei nun auch klar, wieso die Familienmitglieder auf dem offiziellen Babyfoto des Sussex-Sprösslings so unangenehm dreinschauen, spasst diese Twitter-Userin.

Lady Di wird wieder gefeiert

Angesichts der neuen Enthüllungen erlebt auch die Liebe für Prinzessin Diana online ein Revival. Genau wie Meghan machte auch sie Schikane durch die Presse und die königliche Familie mit. Und Harry verrät im Interview: Dank dem Erbe seiner Mutter sei es ihm und Meghan zu Beginn überhaupt möglich gewesen, ohne finanzielle Unterstützung der britischen Krone auszukommen.

So sehe die vor über 23 Jahren verstorbene Lady Di vom Himmel aus zu, wie Meghan Bomben über den Palast platzen lässt:

«Zu wissen, wie stolz sie gewesen wäre, lässt mich emotional werden», twittert ausserdem diese Userin.

Auch heben die Leute Parallelen zwischen den beiden Frauen hervor. Eine Userin schreibt: «Nachdem die britische Krone sah, wie die Öffentlichkeit Meghan liebte, erinnerte sie das an Prinzessin Diana. Also wandten sie sich gegen sie und taten alles, was sie konnten, um sie und ihren Ruf zu zerstören, indem sie mit den britischen Medien zusammenarbeiteten.»

Im Interview offenbarte Meghan, wie die Probleme im Palast ihre mentale Gesundheit gefährdeten. Auch Lady Di sprach in ihrem Enthüllungsinterview vor über 25 Jahren über ihre psychischen Probleme.

Es gibt ein paar wenige kritische Stimmen

Meghans Erzfeind, der rechtskonservative britische Moderator Piers Morgan (55), verfasste mehrere verärgerte Tweets. Darunter Kommentare wie «Harry will, dass Amerika und der Rest der Welt seine eigene Familie, die Monarchie und sein Land hasst» und «Ist es zu spät für Oscar-Nominierungen? #meghan».