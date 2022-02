Debatte – Sind Nazisymbole im Sinne der freien Meinungsäusserung okay?

In seiner Antwort auf Binders Vorstoss führte der Bundesrat seine abschlägige Antwort aus. Dina Wyler und Strafrechtsprofessor Mark Pieth, der frühere Sektionschef Wirtschaftsstrafrecht beim Schweizer Bundesamt für Justiz, beleuchten in der Debatte die Argumente kritisch:

Pieth: «Der Bundesrat gerät mit seiner Antwort in Kritik, weil das Bundesgericht keine klare Position eingenommen hat. Es ist nicht klar, ab wann etwas als Propaganda gilt. Es hat in der Praxis Mühe bereitet, den subjektiven Tatbestand zu beweisen.»

Wyler: «Nazi-Symbole wie das Hakenkreuz stehen für die komplette Zerstörung von Leben. Wenn einer Person das Recht auf Leben abgesprochen wird, sind deren Menschenwürde und der öffentliche Frieden sehr wohl unmittelbar beeinträchtigt. Ein aktuelles Beispiel ist der Aufmarsch von Rechtsextremen an einer Demo von Massnahmengegnern am Wochenende in Zürich, an der auch Mitglieder der rechtsextremen Szene mitmarschieren. Der Bundesrat hat hier die Zeichen der Zeit nicht richtig gelesen.»