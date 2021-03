University of Surrey

Noch eine weitere Methode haben Forschende um Melanie Bailey (Bild) von der University of Surrey nun vorgestellt.

Doch er hat Konkurrenz bekommen. In Österreich und Deutschland etwa kommen mittlerweile auch Gurgeltests zum Einsatz. Des weiteren gibt es Anal- und Spucktests.

Diese neue Erkenntnis, so die Hoffnung der Beteiligten, könnte helfen, ein neues Testverfahren zu entwickeln.

Mund auf , gurgeln , spucken , Popo raus – auf diese Arten lässt sich das Coronavirus derzeit nachweisen. An einer künstlichen Intelligenz, die am Husten erkennen kann, ob eine Person mit Sars-CoV-2 infiziert ist, wird ebenfalls gearbeitet.

Nun gerät eine noch praktischere Methode in Sicht. Laut Forschenden der britischen University of Surrey könnte bald ein einfacher Hautabstrich ausreichen.

Mehr als einen Tupfer braucht es nicht

Für ihre im Fachjournal «Lancet E Clinical Medicine» publizierte Studie nahm das Team um Melanie Bailey zunächst Proben von 67 Spitalpatienten, von denen zuvor 30 positiv und 37 negativ auf Covid-19 getestet worden waren. Dafür führten sie den Tupfer über die Haut an eine Stelle, an der besonders viel Talg produziert wird, wie im Gesicht, dem Rücken oder am Hals.