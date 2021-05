Studie liefert Hinweise - Sind Raucher und Risikopatienten nach der Impfung weniger gut geschützt?

Davon berichtet nun auch das Team um Mikiko Watanabe von der Universität La Sapienza in Rom. Ihre Studie zeige, dass Übergewichtige, Raucher und Personen mit Bluthochdruck oder einer Stoffwechselstörung kurz nach der Impfung deutlich weniger neutralisierende Antikörper gegen Covid-19 aufweisen als andere Personen.

Was das genau bedeutet, ist noch unklar.

Die Impfung gegen Covid-19 wirkt nicht bei allen Menschen gleich: In der Regel sprechen ältere Menschen schlechter auf Impfstoffe an, weil ihr Immunsystem generell schlechter reagieren kann. Krebserkrankte und Personen mit immunologischen Erkrankungen bilden mitunter gar keine Antikörper , wie etwa der Fall von Facebook-Managerin Nicola Mendelsohn zeigt.

Risikogruppe bildet weniger Antikörper

Für die Studie hat das Team um Mikiko Watanabe, Endokrinologin und Stoffwechselexpertin an der Universität La Sapienza in Rom, das Blut von 86 Mitarbeitern aus dem Gesundheitswesen untersucht, die mit Comirnaty, dem Covid-19-Impfstoff von Pfizer/Biontech, geimpft wurden. Die entsprechenden Proben wurden einmal vor der ersten und einmal in den ersten vier Wochen nach der zweiten Dosis entnommen.