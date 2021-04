Drei-Phasen-Modell von Berset : Sind schon im Juli wieder Grossevents mit 5000 Personen möglich?

Der Bund schlägt den Kantonen am Mittwoch ein Konzept vor, gemäss dem es im Sommer wieder Anlässe mit bis zu 5000 Teilnehmern geben könnte. Es gibt allerdings noch einige offene Fragen dazu.

Wegen der Pandemie sind in der aktuellen Saison etliche Openairs und andere Grossveranstaltungen wie das Gurten- oder das Paléo-Festival abgesagt, viele Event-Veranstalter haben für die beginnende Saison resigniert. Doch für sie gibt es Hoffnung, wie der «Tages-Anzeiger» (Bezahlartikel) berichtet: Der Bundesrat will am Mittwoch den Kantonen einen Plan unterbreiten, gemäss dem in den kommenden Monaten wieder Events mit tausenden Menschen möglich sein sollen, sofern es bei der epidemiologischen Situation und der Impfkampagne vorwärts geht. Dazu können sich die Kantone bis am 5. Mai äussern.