Sind Daphne und Simon auch in echt ein Paar?

Was es mit den Gerüchten auf sich hat, wurde nun von den beiden selbst während eines Interviews mit «Access Hollywood» beantwortet. Auf die Frage, ob sie sich auch im Privatleben daten würden, sagte Regé-Jean Page: «Alles, was in dieser Hinsicht gesagt werden muss, wurde bereits von der Kamera festgehalten. Ich glaube, dass die funkensprühenden Worte im Drehbuch und die Geschichte selbst mehr als genug sind.»

Page muss schon wieder ein Gerücht aus der Welt schaffen

Für Page ist es ja derzeit fast schon normal, Gerüchte über seine Person aus der Welt zu schaffen. Gerade eben dementierte er, dass er als neuer James Bond im Rennen ist: Im Gespräch mit US-Talkshowhost Jimmy Fallon sagte der Schauspieler in einer Live-Schaltung: «Wenn du Brite bist und etwas getan hast, was bei den meisten gut angekommen ist, fangen die Leute an, das B-Wort in den Mund zu nehmen. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich nun dasselbe Ehren-Abzeichen wie so manch anderer Darsteller trage, es ist aber wirklich nichts an der Sache dran.»