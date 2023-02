Berlin: Autolenker fährt über Fuss von Klimaaktivist

Eine Polizeisprecherin sagte am Dienstag gegenüber RBB24, aufgrund der Aufnahmen werde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, der Nötigung und des Verstosses gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz ermittelt. Von Amtswegen habe die Polizei in diesem Zusammenhang auch eine Strafanzeige erstellt.

Aktivisten geschubst, gezerrt und überrollt

Das entsprechende Video, das am Montag veröffentlicht wurde, zeigt, wie mehrere Autofahrer die blockierenden Demonstranten am Messedamm in Berlin beschimpfen. Auch werden die Aktivisten geschubst und von der Strasse gezerrt. Zudem ist sichtbar, wie ein Autolenker über den Fuss eines Demonstranten rollt.

Die Gruppe «Letzte Generation» will durch Protestaktionen die deutsche Bundesregierung zu mehr Anstrengungen beim Klimaschutz bewegen. Ähnliche Demonstrationen sind auch in der Schweiz vermehrt zu verzeichnen, so zuletzt auch an der Kantonsschule Enge in Zürich. Hier wollten am Dienstag mehrere Dutzend Personen die Schule besetzen.