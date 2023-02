Erdbeben Türkei: Schweizer Team hilft vor Ort

In der Nacht auf Dienstag ist neben vielen anderen Rettungsteams aus dem Ausland auch eine Schweizer Crew in Adana, etwa 200 Kilometer westlich von Gaziantep, gelandet. Sie alle wollen nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien mit bislang über 4300 Todesopfern der Bevölkerung helfen. Von Adana geht es am frühen Morgen mit dem Bus ins etwa drei Stunden entfernte Hatay.