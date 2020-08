Trevor Noah provoziert Trump : «Sind Sie ein baldiger Ex-Präsident? Kurz vor dem Verlust der Immunität?»

Trevor Noah, der US-Komiker mit Schweizer Wurzeln, hat ein Inserat in US-Zeitungen geschalten. Darin greift er Präsident Donald Trump frontal an.

Mit einer ganzseitigen Zeitungsanzeige für eine vermeintliche Anwaltskanzlei hat der Moderator der amerikanischen «Daily Show», Trevor Noah, US-Präsident Donald Trump auf die Schippe genommen. In der Anzeige der «Präsidenten-Anwälte Trevor Noah & Partner & Söhne» hiess es am Donnerstag: «Sind Sie ein baldiger Ex-Präsident? Kurz vor dem Verlust der Immunität? Ist Ihr Anwalt im Gefängnis? Rufen Sie die sehr feinen Leute an, die auf Ihrer Seite sind.» Die vermeintliche Werbung erschien am letzten Tag des Parteitags der Republikaner in der «New York Times» und in anderen Zeitungen.