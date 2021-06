Heftige Unwetter in der Schweiz : Sind so viele Gewitter überhaupt normal?

Besonders heftig wütet das Gewitter in Zug. 20min/News-Scout Böenwalze aus Meggen LU betrachtet. 20min/News-Scout Ob da der Krankenwagen noch vorwärts kommt? Es ist zu hoffen…Bild aus der Stadt Zug. 20min/News-Scout

Darum gehts Gewitterzellen fegen seit bald einer Woche über die Schweiz.

Es wurden bereits über 172’000 Blitze registriert.

Trotz der höheren Wahrscheinlichkeit für Gewitter im Sommer ist diese Häufigkeit eher untypisch.

Die Unwetter wüten in der Schweiz schon gefühlt eine halbe Ewigkeit. Dass es im Sommer teilweise zu Gewittern kommt, sei aber vollkommen normal, sagt Meteonews auf Anfrage. Der Sonntag steche natürlich heraus und auch die Anzahl der sich entladenden Blitze sei eher aussergewöhnlich und eindrücklich, sagt Geraldine Zollinger von Meteonews. Eine Bilanz zeigt, dass man im Juni 2021 bereits über 172’000 Blitzentladungen zählen konnte. Im Juli letzten Jahres seien es vergleichsweise 95’000 gewesen. Eine ähnlich hohe Anzahl Blitze wurde jedoch vor nicht all zu langer Zeit im Juli 2019 gemessen. Damals wurden rund 133’000 Entladungen registriert – auch ein stolzer Wert, sagt Zollinger weiter.

Aussergewöhnliche Wettersituation

Grund für die vielen aufeinanderfolgenden Gewitter sei gemäss Jürg Ackermann, Meteorologe des SRF, dass wir am Ostrand einer Tiefdruckrinne lägen, die aus Südwesten immer wieder feucht-warme Luft zu uns bringe, wie er gegenüber «SRF» erzählt. Auch er sagt, eine solche Wetterlage könne immer wieder einmal vorkommen, dass sie nun aber so lange an einem Ort bleibe, sei schon aussergewöhnlich.

Wie das Wetter sich am Ende entwickelt, ist vor allem auch von der grossräumigen Druckverteilung und den daraus entstehenden Winden abhängig. Ein Gewitter fusst unter anderem auf folgenden Parametern: Feuchtigkeit, Temperaturdifferenzen und Windaufkommen auf verschiedenen Höhenlevels. Das ist unter anderem ein Grund, weshalb sich aktuell vermehrt Gewitter bilden. Allgemein werden Gewitter meistens entlang der Voralpen oder im Jura ausgelöst. Durch die Erwärmung des Bodens und dem Temperaturunterschied in den Höhen können die erwärmten, bodennahen Luftmassen aufsteigen. Bei genügend Auftrieb bildet sich so ein Gewitter.

Endlich wieder Sommer am Samstag

Gute Neuigkeiten gibt es im Hinblick aufs Wochenende. Gegen Freitag sinkt das Gewitterrisiko weiter. Vielerorts kann es aber noch zu kleineren Schauern kommen. Am Samstag locken dann wärmere Temperaturen zwischen 25 bis 26 Grad mit vielen Sonnenstunden in die Badi, aufs Gummiboot oder in den heimischen Garten an den Grill. Man könne das Wochenende als «Zwischen-Schönwetter-Phase» bezeichnen, sagt Zollinger, denn so richtig heisses und anhaltendes Badi-Wetter verspricht die Vorhersage nicht. Schon nächste Woche könnten uns wieder gewittrig durchzogene Regengüsse die Laune verhageln.