Sind Pizza und Carbonara amerikanisch? Aussage sorgt für Streit

Empörung in Italien : Sind Carbonara eine US-Erfindung? «Ihr solltet in den Knast wandern»

Bei der ikonischen Frage «Wer hats erfunden?» geht es dieses Mal nicht um die Schweiz und Ricola, sondern um einen Streit zwischen Italien und den USA um die Erfindung der beliebten Pasta Carbonara. Alles begann mit der Behauptung, nicht Italien, sondern die USA seien für die Existenz von Pizza und Carbonara verantwortlich.

Aufruhr in beiden Ländern

Ende März schlug Italien seine Küche als Kandidat für die Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO vor – darüber entschieden wird im Dezember 2025. Zeitgleich sorgt die «Financial Times» mit einem Artikel für Aufruhr, in dem der italienische Lebensmittelexperte Alberto Grandi behauptet, Carbonara sei in Wirklichkeit von Amerikanern erfunden worden, die kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in Italien lebten.

Fakt ist: Carbonara besteht aus traditionell italienischen Zutaten. Getty Images

Grandi ist Professor für Lebensmittelgeschichte an der italienischen Universität in Parma und ist laut «CNN» bekannt dafür, die Echtheit von «Made in Italy»-Gerichten wie Carbonara, Parmesan und sogar Pizza infrage zu stellen. Die Besessenheit von Italienern von der lokalen Küche sei auf deren Unsicherheit zurückzuführen, provoziert er im Interview. Und auch folgendes Statement ist für Italiener und Italienerinnen, die sich über Amerikas Fast-Food-Kultur lustig machen, hart zu verdauen: «Die italienische Küche ist eigentlich eher amerikanisch als italienisch.»

Spielt es für dich eine Rolle, welches Land die Carbonara erfunden hat? Ja, eine Kultur definiert sich auch über die eigenen Rezepte. Bei Klassiker-Gerichten wie Pizza und Pasta schon. Sonst eher weniger. Beim Kochen ist alles erlaubt und kein Rezept gehört jemandem. Nein, ist mir egal. Hauptsache, es schmeckt.

Er sei besorgt, dass Italien mit dem UNESCO-Bewerbungsdossier erfolgreich sein könnte und betont im Artikel der «CNN», in diesem stecke «viel Bullshit». Ihm gefalle nicht, dass das Dossier auf dem Ursprung von Rezepten basiere. Die Bedeutung der Küche für eine jeweilige Kultur sei viel wichtiger.

Die Suche nach den Wurzeln

Die Frage, welches Land denn nun für die Carbonara – und die Pizza – verantwortlich ist, hänge für den Experten mit den Zutaten zusammen. Grandi betont, die traditionellen Rezepte, die die Italiener in die USA mitbrachten, seien durch die Auswanderung nicht nur besser, sondern sogar dann erst relevant geworden. Damit widerspricht Grandi sich selbst – schliesslich sagt er im gleichen Interview, US-Amerikaner hätten die Carbonara in Italien erfunden.

Was genau steckt in Carbonara?

Auch amerikanische Tomatensauce auf Pizza habe diese erst zu dem gemacht, was sie heute ist. «Rezepte ändern sich. Geschmäcker ändern sich», so Grandi. Die Geschichte überwiege bei der Frage nach dem Kulturerbe – nicht der Ursprung eines Rezeptes, der in der Vergangenheit liegt. Mit seinen Aussagen sorgt Grandi für viel Kritik: «So einen Quatsch habe ich schon lange nicht mehr gelesen» und «Ihr solltet in den Knast wandern …» heisst es auf Instagram. Jemand schreibt: «Löscht diesen Artikel – er vernachlässigt jahrhundertealte Traditionen.»

Macht eine amerikanische Tomatensauce die Pizza zur amerikanischen Speise? Pexels / Vincent Rivaud Womit darf sich ein Land in Sachen Rezept rühmen: Ist es die ursprüngliche Erfindung oder das, was aus dieser gemacht wurde? Pexels / Antonius Ferret

Beide Seiten dürfen sich freuen

Aber woher kommt die Carbonara denn nun? «Es war eine Kombination aus italienischem Genie und amerikanischen Ressourcen», erklärt die italienische Food-Autorin Eleonora Cozzella in einem Artikel von «BBC». Sie hat sechs Jahre damit verbracht, über Carbonara zu recherchieren, ihr Buch «The Perfect Carbonara» wurde 2020 mit einem Award ausgezeichnet.

Cozzella interviewte dafür auch Enkel und Enkelinnen von Gastwirten, die 1940 amerikanische Soldaten in Rom mit Speisen versorgten. Die Soldaten wünschten sich ein «Spaghetti-Frühstück», bestehend aus Eiern, Speck und Nudeln. Die Italiener ergatterten daraufhin Speck von Amerikanern und Eipulver von Briten auf dem Schwarzmarkt. Das erste Carbonara-Rezept wurde 1952 in den USA veröffentlicht.

Fazit: Höchstwahrscheinlich ist das Gericht aus einer italienisch-amerikanischen Verbindung im italienischen Rom entstanden. Die traditionellen Zutaten sind zudem ganz klar italienischen Ursprungs. «Es besteht deshalb kein Zweifel, dass die Identität der Carbonara italienisch ist», schliesst Cozzella. Man solle die historische Reise – die aus Begegnungen und Austausch besteht – nicht mit Identität verwechseln.