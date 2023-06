Sportgetränke: Sind isotonische Drinks gut für den Körper?

Die Zunge klebt, der Mund ist trocken. Spätestens jetzt ist es an der Zeit, dem Körper verlorene Flüssigkeit zurückzugeben. Gerade bei längeren Trainingssessions in der Sommerhitze ist die Gefahr von Dehydration hoch. Doch ab wann reicht der Griff zur Wasserflasche nicht mehr aus und ab wann machen Iso-Drinks Sinn?

Damit der Körper volle Leistung erbringen kann, braucht er nicht nur eine astreine Feuchtigkeitsversorgung, sondern auch Energie. Diese liefern isotonische Getränke in Form von Kohlenhydraten, also einfachem Zucker. Hinzu kommen Salz, Vitamine und Mineralstoffe wie Kalium, Natrium und Magnesium. Das Besondere an den Sport-Drinks ist, dass sie vom Körper schneller aufgenommen werden, da sie den gleichen Druck wie unser Blut haben. Das liegt an der Mineralstoffzusammensetzung, die identisch zu der in unserem Blut ist.