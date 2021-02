Alltours führt unter dem Namen Allsun 35 Hotels auf Mallorca, den Kanaren und in Griechenland.

Ab November 2021 will der deutsche Reiseveranstalter Alltours in den eigenen Hotels nur noch Gäste aufnehmen, die geimpft sind.

Ab November dürfen nur noch Geimpfte in den Hotels vom deutschen Anbieter Alltours Ferien machen.

Diese Meldung des deutschen Reiseveranstalters Alltours hat für grosse Entrüstung gesorgt. Ab November 2021 will Alltours in den eigenen Hotels nur noch Gäste aufnehmen, die gegen Corona geimpft sind. Alltours führt unter dem Namen Allsun 35 Hotels auf Mallorca, den Kanaren und in Griechenland.