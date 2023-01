Sind ungeschälte Mandeln das neue Super-Food für Sportler?

Mandeln oder Müsliriegel

Das Team um David Nieman von der Appalachian State University in Kannapolis (US-Bundesstaat North Carolina) teilte die Probanden in zwei Gruppen auf: In der einen standen während vier Wochen täglich 57 Gramm ungeschälte Mandeln auf dem Speiseplan, die Personen in der anderen Gruppe mussten jeden Tag einen Müsliriegel essen, der genauso viele Kalorien enthielt wie die Mandeln.

Viele wichtige Inhaltsstoffe

Der Forscher führt das auf den Stoff Polyphenolen in der Mandelhülle zurück, der «bis in den Dickdarm gelangen und dort helfen dürfte, Entzündungen und oxidativen Stress zu kontrollieren». Zudem hätten sie einen hohen Anteil an Eiweiss, gesunden Fetten, Vitamin E, Mineralien und Ballaststoffen. Mandeln lieferten eine einzigartige und komplexe Nährstoff- und Polyphenolmischung. Die Teilnehmenden hätten zudem angegeben, sich weniger müde und verspannt, dafür in Rücken und Beinen stärker zu fühlen. All das zeige, «dass Mandeln in die Sporternährungsstrategien aufgenommen werden sollten, damit sich die Menschen besser vom Sport erholen können», so Nieman.