Chiara Ferragni und Fedez über ihre Ehe

Chiara und Fedez beim Paar-Therapeuten

An der Premiere der zweiten Staffel ihrer Reality-Show «The Ferragnez» begräbt das Paar, welches sich 2018 auf Sizilien das Jawort gab, nun endgültig die Gerüchte einer Ehekrise. Nach den schwierigen letzten Wochen zeigen sich die «italienischen Royals», wie sie von der italienischen «Vogue» genannt werden, auf dem pinken Teppich in Mailand so innig wie eh und je. «Danke, dass ihr alle hier seid», so die Influencerin den Tränen nahe. Fedez wich ihr nicht von der Seite und das Paar tauschte innige Küsse aus, hielt Händchen und lächelte für die Kameras.