Welche Hersteller setzen eigentlich auf Wasserstoff?

In der Schweiz Toyota mit dem Mirai und Hyundai mit dem Nexo. Den Honda Clarify gibts bei uns offiziell nicht im Programm. Andere Marken forschen zwar daran, der Mercedes GLC F-Cell, der BMW 7er Hydrogen 7 oder der Audi H-Tron beispielsweise habens aber nicht in die Serie geschafft.

Wieviel Wasserstoffautos gibts in der Schweiz?

Wie teuer sind Wasserstoffautos?

Der Hyundai Nexo ist eines von aktuell zwei offiziell angebotenen Wasserstoffautos in der Schweiz.

Wo kann ich Wasserstoffautos tanken?

Momentan ist das Netz in der Schweiz noch recht dünn. An der Ost-West-Achse vom Boden- zum Genfersee gibts aktuell sechs Tankstellen. Das soll in den kommenden Jahren parallel mit dem Bestand von Wasserstoffautos wachsen.