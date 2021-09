Wein Know-how - «Sind Weine mit Drehverschluss ein No-Go?»

Bereits vor drei Jahren hat die «Bilanz» Lisa Bader zu r Sommeli è r e des Jahres gekürt, nun wurde die gebürtige Deutsche auch v om renommierten Restaurantführer « GaultMillau » zu r Sommeli è r e des Jahres 2021 * auserkoren. Seit 2017 ist Bader i m Dolder Grand als Head Sommelière tätig. Das nächste Ziel der 30-Jährigen? Der «Master Sommelier» am Court of Master Sommeliers in London – den besitzen gerade mal 267 Wein- Profis . Weltweit.