Geleakte US-Dokumente: Sind westliche Spezialeinheiten in der Ukraine im Einsatz?

Die Veröffentlichung geheimer US-Dokumente im Internet hat die Regierung in Washington alarmiert. Die geleakten mutmasslichen US-Geheimdienstdokumente zum Ukraine-Krieg deuten nach britischen Medienberichten darauf hin, dass westliche militärische Spezialkräfte in der Ukraine im Einsatz sein könnten. Die BBC und der «Guardian» berichteten am Mittwoch übereinstimmend unter Berufung auf eines der Dokumente, dass Grossbritannien in dem Kriegsland rund 50 Kräfte seiner als «Special Forces» bekannten Eliteeinheit einsetze.