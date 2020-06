Boris Becker

«Sind wir ein Land von Rassisten geworden?»

Der sechsfache Grand-Slam-Sieger ist wegen seiner Teilnahme an einer Anti-Rassismus-Demonstration in den sozialen Medien angegriffen worden.

Auch Deutschlands Tennislegende Boris Becker hat sich den «Black Lives Matter»-Protesten angeschlossen. Der 52-Jährige postete ein Video von sich an einer Demo in London – und wurde dann neben positivem Feedback auch von vielen negativen Kommentaren überrascht.

In einem zweiten Tweet schrieb Becker weiter: «Anscheinend haben viele Menschen in Deutschland immer noch nicht verstanden, dass es meine Familiengeschichte ist!»

Am Montag postete Becker dann erneut ein Video in den sozialen Medien und drückte darin sein Bedauern darüber aus, dass in Deutschland in Sachen «Black Lives Matter» noch wenig passiert. «Wir sollten deutlich mehr öffentlich darüber sprechen. Wir sind alle eine Familie», sagte er.