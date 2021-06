Public Viewing - Sind zum Nati-Spiel die heftigen Gewitter bereits vorbei?

Am 24. Juni stand der Bahnhof Aarau nach heftigen Unwettern unter Wasser.

Darum gehts In der Schweiz sind wieder heftige Gewitter mit Überschwemmungen angesagt.

Wie sieht es für Fussball-Fans aus?

Meteorologen haben für Montagabend die Public-Viewing-Prognose.

Können Fussballfans die Achtelfinalpartie der Nati gegen Frankreich (21 Uhr Schweizer Zeit) im Public Viewing schauen, ohne verregnet zu werden?

«Nachdem es in der letzten Woche im Norden wiederholt zu heftigen Gewittern mit teilweise Überflutungen gekommen ist, muss am Montagabend im Norden erneut mit teilweise heftigen Gewittern gerechnet werden», schreibt Meteonews. «Dabei sind viele Blitze, starker Regen und lokal Hagel sowie in Gewitternähe auch Sturmböen zu erwarten.»

Doch Fussballfans, die es ans Public-Viewing zieht, können aufatmen: «Um 21 Uhr, zum Beginn des Achtelfinales, sind die heftigen Gewitter dann wohl schon vorbei», schreibt Meteonews in einer Mitteilung. Allerdings dürften im Westen mit einer zweiten Welle bereits wieder recht kräftige Gewitter auftreten.

Es droht Überschwemmungsgefahr

Vor dem Spiel komme es gebietsweise zu starkem Regen mit erneuter Überflutungsgefahr und lokal Hagel sowie Sturmböen. Die Grosswetterlage sei dabei vergleichbar mit derjenigen der letzten Tage. Die betroffenen Regionen werden auch wieder dieselben sein, so muss insbesondere im Jura und Mittelland mit heftigen Gewittern gerechnet werden. Die Gewitterzone sei um 17 Uhr etwa in der Region Bern am ausgeprägtesten und liege um 20 Uhr im Bodenseeraum, so die Experten. «Die erwarteten heftigen Gewitter verlagern sich in dieser Zeit denn auch von West nach Ost.» Nicht betroffen seien das Wallis, das Bündnerland und der Süden.

In den vergangenen Tagen zogen bereits mehrere Unwetter über die Schweiz. Unter anderem wurde dabei der Bahnhof in Aarau überflutet, in Seftigen im Kanton Bern stand ein ganzes Quartier unter Wasser.