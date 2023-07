Sängerin Sinead O'Connor mit 56 Jahren gestorben

2015 war sie zu Gast am Montreux Jazz Festival.

Field of Vision / Album

Sinead O’Connor wurde 1966 als drittes von fünf Kindern in der Nähe von Dublin geboren. Ihre Eltern trennten sich, als sie acht war, und sie lebte die nächsten fünf Jahre bei ihrer alkoholkranken und gewalttätigen Mutter, bevor sie mit 13 zum Vater zog. Später wurde sie wegen eines Ladendiebstahls von der Schule geworfen und verbrachte mehrere Jahre in einem strengen Internat. Mit 15 verliess sie dieses wieder, um Gesang und Klavier zu studieren. Später gab sie an, ein Priester habe sie missbraucht.