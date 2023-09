Flug nach Singapur: französische Bulldogge furzt den halben Flug

Singapore Airlines will ihnen mit einem Geschenkgutschein entgegenkommen.

Es kommt immer wieder vor, dass Flugpassagiere ihre Haustiere mit an Bord nehmen. Diese sollen als eine Art therapeutischer Begleiter dienen. In einem Flug von Paris nach Singapur machte ein tierischer Begleiter jedoch nicht allen eine Freude. Eine Französische Bulldogge vermieste einem neuseeländischen Paar in der Premium Economy den Flug.