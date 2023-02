Singapur: Krähen attackieren Menschen

Singapur : Nein, das ist kein Hitchcock-Film

Als würden Dreharbeiten für Alfred Hitchcocks Klassiker «Die Vögel» stattfinden: In einem Stadtviertel in Singapur ereignen sich derzeit reihenweise gewalttätige Übergriffe von Krähen auf Passanten. Bilder und Videos zeigen, wie sich die Tiere einzeln oder paarweise in den Sturzflug begeben und Menschen von hinten am Kopf attackieren.