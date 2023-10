Autolizenz in Singapur kostet 70'000 Franken

Singapur ist ein teures Pflaster, das ist bereits bekannt. Doch jetzt schiessen die Preise für ein sogenanntes Zehn-Jahres Certificate of Entitlement – ein Führerschein, den man in dem wohlhabenden Stadtstaat erwerben muss, bevor man überhaupt ein Fahrzeug kaufen darf – exorbitant in die Höhe. Mittlerweile bezahlt man fast 70’000 Franken für ein solches Zertifikat, mehr als viermal so viel wie im Jahr 2020.