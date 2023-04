Singapur: Tangaraju Suppiah wegen Cannabis-Schmuggel exekutiert

Tangaraju Suppiah wurde in Singapur gehängt, weil er angeblich eine Cannabis-Lieferung eingefädelt haben soll.

In Singapur ist ein Mann hingerichtet worden, weil er eine Cannabis-Lieferung eingefädelt haben soll. Tangaraju Suppiah sei am Mittwochmorgen (Ortszeit) gehängt worden, twitterte die Aktivistin Kirsten Han von der Gruppe Transformative Justice Collective, die sich für die Abschaffung der Todesstrafe in dem Stadtstaat einsetzt. Den Hinterbliebenen des 46-Jährigen sei die Todesurkunde übergeben worden. Tangarajus Familie hatte vergeblich mit dem Argument um dessen Begnadigung gebeten, dass er auf Basis schwacher Beweise verurteilt worden sei. Auch Proteste von Aktivisten verhallten ungehört.