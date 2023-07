«Music That Made Me»: «Singe alles von Abba» – beim Karaoke schwelgt Nathistyle in den 70s

In der Serie «Music That Made Me» teilen Schweizer Persönlichkeiten ihre privaten Greatest Hits: von ersten Fan-Momenten bis zur Musik, die Krisen mildert.

Eine One-Direction-CD vom Album «Take Me Home». Damals hatte ich weder Handy noch iPod, um Musik zu hören, aber ich hatte einen blauen CD-Player auf meinem Schreibtisch in meinem Zimmer.

Deutschrap! Früher konnte ich nicht verstehen, wie man sich das antun kann. Heute höre ich es sehr oft. Das liegt vor allem an Gian, meinem Freund (Anm. d. Red.: der als Prinz Norin Musik macht), aber seit 2018 ist Deutschrap ja allgemein noch mehr aufgekommen. – Ich höre am liebsten Rin.

Fast alle Songs von One Direction, besonders in der Zeit, als ich mich in der Schule nicht wohlfühlte. Und französische Lieder, die ich während meines Sprachaufenthalts in Lyon hörte – zum Beispiel «Die» von Gazo, daran denke ich sehr gerne zurück. Diese Zeit war für mich einer der bedeutendsten Abschnitte in meinem bisherigen Leben.