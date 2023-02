Shuffle-Star Arina Luisa singt jetzt mit Zürcher DJ Gil Glaze

Am Freitag veröffentlichte DJ Gil Glaze den neuen Song «Good Goodbye».

22’500 Followerinnen und Follower auf Tiktok, fast 98’000 Fans auf Instagram und einen Swiss Influencer Award: Arina Luisa tanzte sich in den letzten Jahren zum Erfolg. Insbesondere mit der Richtung Shuffle Dance gibt sie auf den Social-Media-Plattformen den Ton an. «2017 habe ich Shuffle-Videos gesehen und dann auch aktiv geschaut. Ich habe dann mit Tutorials geübt und als ich mich wohlfühlte, postete ich mein erstes Video, das sehr, sehr gut ankam», verrät die St. Gallerin, die mittlerweile auch Tanzkurse anbietet , 20 Minuten. «Es haben sich viele Türen für mich geöffnet.»

Auch der Zürcher DJ Gil Glaze, der zuletzt mit dem US-Musik-Duo The Chainsmokers auf Europa-Tour war, wurde auf Arina Luisa aufmerksam . «Ich habe sie auf Instagram mit ihren Shuffle-Videos gefunden und war ziemlich beeindruckt!», erzählt er gegenüber 20 Minuten. «Als ich herausfand, dass sie singt, war ich einfach begeistert, wie talentiert sie ist!», so der DJ weiter. Und daher kam es, wie es zwischen zwei Künstlern kommen musste: Vergangenen Freitag veröffentlichten sie den gemeinsamen Song «Good Goodbye».

Arina Luisas Trennungen enden stets friedlich

«Es ist ein Liebeslied über das Loslassen», erklärt Glaze. Arina Luisa führt aus: «Die Situation kennen sicher viele Leute: Wenn man weiss, dass etwas nicht passt und man für eine Nacht so tut, als ob alles normal sei, bevor man Tschüss sagt.» Auch die Tänzerin habe schon Trennungen durchgemacht, doch bei ihr liefen sie stets friedlich ab. «Es war sicherlich schmerzhaft, aber es endete nie in einem grossen Drama», so die 23-Jährige. Sie habe sogar noch ein gutes Verhältnis zu ihren Exen.