«The Voice of Italy»: Singende Nonne Cristina legt Kutte ab und kellnert nun in Spanien

Singende Nonne Cristina Scuccia macht in italienischer Talkshow acht Jahre nach ihrem Sieg der «The Voice of Italy»-Staffel 2014 ihren Austritt aus dem Kloster bekannt.

In einem Auftritt in einer italienischen Talkshow machte sie nun öffentlich, dass sie das Kloster verlassen habe.

Vor acht Jahren wurde Cristina Scuccia, eine sizilianische Nonne, durch ihren Auftritt in der Sendung «The Voice of Italy» zur Stimme Italiens. Scuccia machte am Sonntag das Ende ihrer Zeit im Kloster in der italienischen Talkshow «Verissimo» öffentlich. Sie trat in einem roten Hosenanzug mit High Heels und geschminktem Gesicht auf und überraschte ihre Fans, die sie nur in ihrer Nonnenkutte kannten.