Bettwäsche: Single-Männer waschen sie nur viermal im Jahr

Zwölf Prozent würden gar die Wäsche erst waschen , wenn sie sich daran erinnerten – was eine noch längere Zeit bedeuten könnte. Im Gegensatz zu Single-Männern gaben 62 Prozent der Single-Frauen an, ihre Bettwäsche alle zwei Wochen zu waschen – rund acht Prozent gar jede Woche.

«Männern fehlen grundlegenden Fähigkeiten im Haushalt»

Freude an schöner, bequemer und sauberer Bettwäsche werde also nicht als «männlich» angesehen. «Wenn wir unseren Jungs nicht beibringen, gut für sich selbst zu sorgen, darf man sich nicht wundern, wenn es so rauskommt», so Theunert. «Es ist schon verrückt, dass vielen Männern die grundlegenden Skills in der Haushaltsführung fehlen. Da nehmen Eltern und Schule einen grundlegenden Bildungsauftrag nicht wahr», kritisiert er.