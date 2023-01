Dating Sunday: Single Shaming – deshalb wird an diesem Tag 35 Prozent mehr geswiped 

Auf Tinder gibt es am «Dating-Sunday» laut einer Sprecherin über 30 Prozent mehr «Matches» als an jedem anderen Tag.

Vielleicht liegts an einem Neujahrsvorsatz, vielleicht daran, dass die Familie einem über die Festtage zu viele neugierige Fragen stellt? Am Sonntag nach dem Jahreswechsel sind so viele Personen wie sonst fast nie auf Dating-Apps zu finden. Deswegen wird dieser Tag auch «Dating Sunday» genannt. Dieses Jahr fällt er auf den den 8. Januar.

Auf der Dating-App Tinder gibt es am «Dating-Sunday» laut einer Sprecherin über 30 Prozent mehr «Matches» als an jedem anderen Tag. «Zudem wird dann 35 Prozent mehr geswiped.» Letztes Jahr seien im weltweiten Durchschnitt jede Sekunde zwölf Profile bearbeitet und 25 Fotos hinzugefügt worden.

Beim Konkurrenten Bumble sieht es ähnlich aus: «Der ‹Dating Sunday› ist auch bei uns einer der aktivsten Tage.» Laut Sprecherin Bella Steinbeck liegt in den Wintermonaten ein besonderer Fokus auf Liebe und Zweisamkeit. «Viele Singles werden in dieser Zeit vermehrt mit ‹Single Shaming›, also Fragen oder Kommentaren von Freundinnen und Freunden sowie Familie zu ihrem Beziehungsstatus, konfrontiert, was dazu führen kann, dass im Januar besonders viele Singles auf Bumble aktiv sind.»