Rabattschlacht : Singles’ Day überschwemmt Trottoirs mit Päckli

Onlinehändler bieten am Singles’ Day Millionen von Artikeln zum Schnäppchenpreis. In China shoppen die Konsumenten daher wie wild. Das verändert das Stadtbild vorübergehend.

Am 11. November ist Singles’ Day. Dann bieten Onlinehändler Millionen von Rabatten an.

Der «Singles’ Day» am 11. November wurde in diesem Jahr auf vier Tage ausgedehnt. Bisher sind die Bestellungen im Wert 16-Mal höher als bei Amazons zweitägigem weltweiten «Prime Day» im vergangenen Monat. Die Rabattschlacht findet mitten in der Wirtschaftserholung während der zumindest in China unter Kontrolle scheinenden Corona-Pandemie statt. Angesichts der Grenzschliessungen kaufen Verbraucher derzeit vor allem im Inland ein.