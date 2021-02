1 / 6 Laut einer von der Partneragentur Parship organisierten Studie sind sieben von zehn Partnerschaften in der Schweiz aktuell stärker denn je. Unsplash Die Partner würden in den Zeiten der Pandemie neue positive Seiten aneinander entdecken. Unsplash Grosse Anreize für einen Seitensprung gibt es momentan nicht. Unsplash

Darum gehts! Laut einer aktuellen Studie funktionieren die meisten Partnerschaften in der Schweiz trotz Corona gut.

Da man wegen der Pandemie viel Zeit mit dem*r Partner*in verbringt, lernt man neue positive Seiten aneinander kennen.

Für viele Singles in der 20 Minuten-Community ist das Verlangen nach einer Beziehung während der Pandemie grösser denn je.

Lockdown, Homeoffice und eingeschränkter sozialer Kontakt – Singles auf Partnersuche machen aktuell eine besonders schwierige Zeit durch. Auch für unve r bindliche r omantische Abenteuer gab es schon bessere Voraussetzungen. Pärchen dagegen sehen sich neu mit der Besonderheit konfrontiert, die meiste Zeit mit und bei ihrem Partner zu verbringen. Einige Expert*innen gehen davon aus, dass der Dauerkontakt Beziehungen auf die Probe stellt. N icht aber eine neue Studie im Auftrag der Partneragentur Parship: Sieben von zehn Partnerschaften in der Schweiz sollen demnach gefestigter sein als je zuvor .

Die Studie zeigt , dass 77 Prozent der 1017 b efragten Männer und Frauen überzeugt sind, dass ihr *e Partner *in ihnen geholfen hat, die letzten Monate besser zu überstehen. Knapp 80 Prozent der Männer und 74 Prozent der Frauen gaben an, sich während Corona bewusst auf die guten Seiten des *r Partners *in konzentriert zu haben. Sechs von zehn Befragten sollen in dieser Zeit sogar neue positive Eigenschaften beim Gegenüber entdeckt haben, welche sie nun sehr schätzen. Zudem habe die Pandemie Paare toleranter gemacht: Die Hälfte der Probanden gab an, die bekannten Macken d es*r Liebste n n un als weniger bedeutend zu gewichten.

Singles vermissen soziale Interaktion

Der Trend weg vom Leben als freier Single, hin zum monogamen Lifestyle in einer gefestigten Beziehung zeigt sich auch bei der 20 Minuten-Community. Der Grossteil der Singles vermisst es in dieser Zeit ganz besonders, ohne bessere Hälfte durchs Leben zu gehen. So auch Timo (29): «Selbst ich als überzeugter Single entwickle plötzlich das Bedürfnis danach, abends zusammen vor dem Fernseher zu kuscheln.» Doch nicht nur Zärtlichkeit wird vermisst: Vielen fehlt die einfache Face-to-face-Interaktion, welche in einer Beziehung regelmässig stattfinden würde.

Da die aktuellen Massnahmen derzeit das Daten auf dem klassischen Weg erschweren, greifen einige Leser*innen auf Onlinedating-Plattformen zurück. Allerdings mit mässigem Erfolg: «Die gängigen Apps sind langsam überfischt und es entsteht ein Zoo-Feeling», sagt etwa Daniela (39). Auch der 27-jährige David ist schon seit längerem bereit für etwas Festes und aktiv auf der Suche: «Leider hat mir die Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich hoffe nun, dass ich 2022 meinen Mr. Right finden werde – nach Corona.»

«Nach der Pandemie wollen sich die Menschen ausleben»

Dania Schiftan, klinische Sexologin und Psychotherapeutin, kann den momentanen Drang nach einer festen Beziehung nachvollziehen: «Wir alle haben grundsätzlich ein Bedürfnis nach Nähe. Aufgrund von Corona werden einem etliche Möglichkeiten genommen, soziale Kontakte aufzubauen oder seine Liebsten in den Arm zu nehmen.» Sehr häufig werde den Personen die Notwendigkeit einer Sache erst dann richtig bewusst, wenn sie nicht mehr verfügbar ist.

Werden wir also durch Corona monogam und vorbildlich, was die Treue anbelangt? Schiftan relativiert: « Man muss Treue beziehungsweise Fremdgehen erstmal definieren. » Die Erfahrung in ihrer Praxis zeige , dass die Menschen momentan weniger Möglichkeiten haben, andere Personen zu treffen und damit die Chancen auf einen Seitensprung minimiert werden. « Viele verstehen unter Fremdgehen aber schon das Flirten im Chat oder das Schauen von Pornos. Das ist auch während der Pandemie möglich .» , erklärt die Sexologin.

Schiftan geht davon aus, dass sich die Menschen nach der Pandemie nochmals richtig ausleben wollen, um das Verpasste nachzuholen. « Danach wird das Pendel aber wahrscheinlich zurücksch wingen und man wird sich fragen, was einem s elbst guttut. »