Einsamkeit in der Corona-Pandemie

Singles sollten sich einen Sex-Kumpel suchen

Die Kontaktsperre lässt derzeit so manche Singles verzweifeln. Jetzt hat die niederländische Gesundheitsbehörde Vorschläge gemacht, wie sich Alleinstehende trotz körperlicher Distanz näherkommen können.

Um die Einsamkeit in der Corona-Krise besser zu überstehen, rät die niederländische Gesundheitsbehörde rät zu Sex-Kumpel.

Singles dürften ihr Bedürfnis nach Intimität und Zärtlichkeit mit einem Schmusepartner stillen, so die Richtlinien des Nationalen Instituts für öffentliche Gesundheit und Umwelt (RIVM) . Aber nur, wenn beide Partner gesund seien. Darum heisst es auch: « Besprechen Sie mit dieser Person auch, wie viele andere Menschen sie noch trifft. » Denn trotz allem, sei es weiterhin höchste Priorität, eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.

Gemeinsamer Sex nur, wenn beide gesund

Auch für Paare gibt es Sex-Anleitungen vom niederländischen Gesundheitsamt: Man solle auf Geschlechtsverkehr verzichten, wenn einer der Partner Symptome einer Ansteckung mit dem Coronavirus zeige. In diesem Fall solle man die Distanz zum Partner bewahren oder Sex mit sich selbst geniessen. Man dürfe an die Erfahrungen zu Beginn der AIDS-Epidemie zurückgreifen: Ganz auf Sex zu verzichten, sei einfach keine Option. Das RIVM appelliert dabei an die Kreativität: « Sie können erotische Geschichten erzählen , für Ihren Partner oder Ihre Partnerin einen Striptease hinlegen, einen Sex-Podcast machen oder gemeinsam masturbieren. »